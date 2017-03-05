Путин начинает переговоры с Нетаньяху и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин планирует встретиться в Москве 9 марта с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и 10 марта с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что планирует в четверг 9 марта встретиться в Москве с президентом России для обсуждения сирийского вопроса.

На этой неделе глава МИД Турции заявлял, что президент Турции Эрдоган также планирует в ходе визита в РФ 10 марта обсудить тему Сирии.