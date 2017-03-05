 

В Израиле перестанут сажать за марихуану

 

Израильское правительство одобрило предложение о замене тюремного заключения на денежный штраф для тех, кто впервые попадется на употреблении марихуаны, сообщил Второй канал местного телевидения.

Инициатива должна пройти ратификацию в парламенте прежде, чем будет начато ее применение на практике.

"Все должно быть сделано аккуратно и контролируемым образом. С одной стороны, мы открыты будущему. С другой стороны, мы также понимаем опасности и стараемся найти баланс", — сказал по этому поводу премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Представитель кабинета министров подтвердил РИА Новости, что члены правительства проголосовали в поддержку этого предложения.

В Израиле разрешено употребление марихуаны по медицинским показаниям, лицензию на это имеют порядка 25 тысяч человек. Использование ее в рекреационных целях считается уголовным преступлением, за которое в 2015 году были задержаны 188 человек, пишет агентство Рейтер со ссылкой на полицейскую статистику.

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