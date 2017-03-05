Истребитель ВС Сирии был сбит

Истребитель ВС Сирии, упавший на сирийско-турецкой границе, был сбит во время полета в сторону сирийского Идлиба, сообщает Anadolu со ссылкой на источники.

По данным медицинских источников, пилотом самолета является 56-летний гражданин Сирии Мехмет Суфхан.

Источники рассказали, что пилот сломал позвоночник, а также получил травмы лица и ног, но в настоящее время он не находится в критическом состоянии.

В своих показаниях, как утверждает агентство, пилот сообщил, что вылетел из Латакии в сторону Идлиба, чтобы нанести там авиаудары, но был сбит.

Ранее агентство Dogan сообщало похожую информацию. По их данным, самолет ВС Сирии мог быть сбит с земли членами сирийской оппозиции.