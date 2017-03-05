 

В Мосуле пленили брата аль-Багдади

 

В ходе операции войск Ирака по освобождению Западного Мосула от террористической организации «Исламское государство» (ИГ) был задержан двоюродный брат лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, передает Al Sumaria.

Сообщается, что кузен по линии отца главного террориста ИГ был захвачен в районе Эль-Джусак, отбитый у боевиков одним из первых в рамках наступления на Западный Мосул. Имя двоюродного брата аль-Багдади не раскрывается.

Личность и местоположение террориста были вычислены иракской разведкой. 

2061 просмотров


Старости
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции
Нападение на депутата-азербайджанца в Турции фото, видео
Наша погода
Сегодня 7° / 4°
6 Март 9° / 3°
7 Март 10° / 4°
8 Март 12° / 3°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.846 AZN
1 RUB   =   0.0299 AZN


Новостная лента

В Азербайджане стремительно дорожает мясо видео
Ожесточенные бои в Йемене
Как Кочарян похитил призовые бакинских Евроигр
Тяжелое ДТП в Нефтчале Есть жертвы
Врач из ФСБ лечил в Баку рак за 25 тысяч манатов haqqin.az из зала суда
Полиция разогнала «биржу жилья» в Баку наш спецреп
«Карабахцев» продают в Германии за 10 тысяч евро они о нас
Ильхам Алиев завершил визит в Иран
Вагит Алекперов бежит из России? Российские источники
В Мосуле пленили брата аль-Багдади
Истребитель ВС Сирии был сбит
В Израиле перестанут сажать за марихуану
Как Венесуэла дожила до статуса провалившегося государства
Путин начинает переговоры с Нетаньяху и Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с аятоллой Хаменеи
Жители "Советской" в осадном положении фото
Смертник подорвал себя в штаб-квартире "Джабхат ан-Нусры"
Азербайджан – потенциальный гарант сближения Турции и Ирана к визиту президента И.Алиева в Иран
Эрдоган обвинил Германию в нацизме
Грант Багратян: «Армению ждет экономический коллапс»
Иракские военные освободили около 80% Западного Мосула
Сеул увеличил выплаты перебежчикам из КНДР
В Баку будет без осадков
Вооруженные столкновения между курдскими группировками
В Голландии хотят посадить азербайджанца за призыв против сепаратистов в Карабахе