В Мосуле пленили брата аль-Багдади

В ходе операции войск Ирака по освобождению Западного Мосула от террористической организации «Исламское государство» (ИГ) был задержан двоюродный брат лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади, передает Al Sumaria.

Сообщается, что кузен по линии отца главного террориста ИГ был захвачен в районе Эль-Джусак, отбитый у боевиков одним из первых в рамках наступления на Западный Мосул. Имя двоюродного брата аль-Багдади не раскрывается.

Личность и местоположение террориста были вычислены иракской разведкой.