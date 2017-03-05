 

Вагит Алекперов бежит из России? Российские источники

Автор: Отдел информации 

Российский миллиардер азербайджанского происхождения Вагит Алекперов и его компаньон Леонид Федун собираются покинуть Россию. Об этом пишет газета Moscow-Post. Издание отмечает, что слухи о том, будто совладельцы компании «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун задумали вывести активы из России, находят новое косвенное подтверждение. По итогам прошлого года нефтяная компания снизила добычу нефти на 8,6% по сравнению с 2015 годом – до 91,992 млн тонн.

Ранее президент компании действительно анонсировал остановку работы около 200 нефтяных скважин, аргументировав это просто - такова политика России и ОПЕК.

Правда, до этого «Лукойл» дал понять российским властям, что забесплатно сокращать добычу не хочет и рассчитывает на получение от государства компенсации… Например, в конце прошлого года компания просила Минэнерго предоставить льготы по экспортной пошлине для Пяхякинского месторождения.

Между тем, свои инвестиционные интересы хозяева нефтяной компании постепенно переводят за пределы России. Так, в конце февраля текущего года стало известно, что «Лукойл» намерена вложить в течение года порядка 1,5 млрд долларов в иракское месторождение нефти «Западная Курна - 2». Информацию об этом подтвердил сам президент «Лукойла» Алекперов.

Бизнесмен накануне заявил, что «Лукойл», крупнейшим акционером которой он является (порядка 25%), активно рассматривает «заграничные направления».

«Мы увеличили свое присутствие в Бельгии и Голландии, где есть нефтеперерабатывающий завод. Очень сильно присутствуем на Балканах и продолжаем усиливать свое присутствие там. Намерены активизировать свою деятельность и на территории Турции, потому что наши заводы ориентированы на этот рынок», - рассказал предприниматель.

Но, как поговаривают знакомые с ситуацией, наибольшее внимание Алекперов уделяет США - как стране, куда в будущем можно переместить не только свои миллиарды, но и бизнес.

Игроки сырьевого рынка констатируют, что собственники «Лукойла» научились грамотно управлять активами, находящимися под юрисдикцией разных стран. Опыт, в первую очередь. В плане грамотного налогообложения пригодится в случае «переезда» из России. Да и достать бизнесменов российским правоохранителям будет гораздо труднее, если бизнес зарегистрирован, скажем, на Британских Виргинских островах, где имеет «прописку» дочерняя компания «Лукойла» - Lukoil Overseas.

Ранее СМИ неоднократно пытались подсчитать, сколько в «Лукойле» собственников с российской «пропиской». Получалось примерно так: порядка 50% акций «Лукойла» принадлежит иностранным инвесторам, еще пятую часть так или иначе контролирует Вагит Алекперов, порядка 10% - вице-президент Леонид Федун.

Кроме того, стало известно, что 11% акций нефтяной компании получили два кипрских офшора - LUKOIL Employee Limited и Lukoil Investments Cyprus Ltd.

Компанию уже смело можно начинать называть иностранной, а не российской. Топ-менеджмент нефтяной компании постепенно перебирается в США.

Эксперты, опрошенные изданием, не исключают, что вскоре большая часть бизнеса Вагита Алекперова вместе с ним самим и его топ-менеджерами также окажется в Соединенных Штатах. Деньги компании, по слухам, последние годы активно утекают за границу. Например, только в 2014 году «Лукойл» мог вывести в офшорные компании порядка 5 млрд долларов.

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