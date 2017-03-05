Известная немецкая специалистка по разведению лошадей Верена Шолиан гордится своими жеребцами карабахской породы по кличке Серко и Саг Ол.

Шолиан открыла для себя карабахскую породу совершенно случайно. «Моя лошадь умерла, и я искала себе новую, - приводит haqqin.az слова конезаводчицы, опубликованные изданием Rüsselsheimer Echo. - В газетной рекламе я увидела объявление о продаже лошади русской дворянской крови. Я заинтересовалась».

Так Верена приобрела своего первого породистого жеребца и узнала, что это не русская порода, а азербайджанская. В 1994 году она решила спасти этих красивых и любознательных четвероногих от вымирания. Она начала разводить карабахскую породу.

«Под солнечными лучами карабахские лошади бывают красно-золотого окраса, - пишет немецкое издание. - Они не очень высокого роста – 140-150 сантиметров.

По сравнению с другими породами карабахские лошади отстают в беге на ровной местности. При этом они очень игривые. «Карабахцы» любят изучать окружающий мир и тянутся ко всему, что кажется им интересным».

Верена Шолиан объясняет любовь этих лошадей к приключениям тем, что они привыкли жить в естественных условиях в горах. В отличие от лошадей других пород, «карабахцы» не убегают, когда им грозит опасность. Бег в горных условиях чреват травмой.

Сейчас у конезаводчицы десять собственных лошадей, шесть из которых находятся в Гиншайме, а остальные – в Таунусе. Среди них и родившийся недавно жеребенок. Первый потомок жеребца по кличке Саг Ол. Еще одна кобыла в Гиншайме беременна. Пополнение ожидается в мае.

По инициативе Шолиан была заморожена сперма жеребца, выигрывавшего различные призы, для получения около десяти жеребят. Она вынуждена продавать их, так как не имеет условий для содержания большого количества лошадей. Специалистка продолжает разведение при помощи трех кобыл.

Карабахский жеребец Серко – обладатель различных наград – стоит около 10 тысяч евро. Шолиан также покупала карабахских лошадей у знаменитого альпиниста Райнхольда Месснера. Одну из таких лошадей зовут Шеки.

Верена Шолиан тратит около часа в день на своих коней. Кроме того, о лошадях заботятся некоторые ее ученицы. В обмен за это им разрешают ездить на азербайджанских лошадях.

«Для меня мои лошади являются членами семьи, - говорит Шолиан. - К сожалению, у меня не так много времени, чтобы ездить на них, как раньше. Тем не менее, я намерена продолжать разводить их. Карабахские лошади не должны вымереть».

Как известно, в феврале этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительной поддержке развития лошадей карабахской породы и выделении на это дополнительно 2 миллионов манатов.