В Азербайджане определенная часть маклеров, то есть посредников при купле-продаже и аренде квартир, как и торговцы валютой, перешли на подпольную деятельность. Полиция запретила агентам по недвижимости собираться на так называемой «бирже жилья», стихийно функционирующей рядом со станицей метро «Нефтчиляр».

Об этом журналистам haqqin.az сообщили сами маклеры, с которыми удалось поговорить неподалеку от этой самой «биржи». Насиженные места им, видимо, покидать не хочется.

Вздыхая, все как один уверяли, что после того как правоохранительные органы запретили им собираться в определенном месте, они стремительно теряют клиентов.

«Полиция не дает нам работать, мотивируя это тем, что на нас жалуются официальные конторы по продаже и купле жилья. Нас уверяют, что эти конторы платят налоги, а мы действуем незаконно. Однако почти у каждого маклера есть свой VÖEN. Благодаря «бирже жилья» сотни людей имели возможность зарабатывать. Да и клиентам было выгодно, потому что здесь предлагались самые дешевые дома и квартиры», - рассказал маклер Араз Мамедов.

Заинтересовавшись беседой с А.Мамедовым, подошел еще один агент. Расспросив нас, кто мы и откуда, он все же решил ответить на наши вопросы, однако на условиях анонимности.

По его словам, после повышения тарифов на коммунальные услуги, упал спрос на квартиры в новостройках.

«Мы предлагали квартиры под аренду в новостройках, расположенных рядом со станциями метро «Нефтчиляр», «Халглар Достлугу», «Ахмедлы» и «Ази Асланов» в среднем за 400-800 манатов в месяц. И спрос был. Однако за последние два-три месяца мы не сдали ни одной квартиры в этих районах. Клиенты теперь ищут съемные квартиры в старых домах, чтобы было дешевле», - объяснил ситуацию маклер.

Как оказалось, квартиры в старых пяти- и девятиэтажных домах, расположенных рядом с метро, в зависимости от количества комнат, сдаются в аренду за суммы от 350 до 450 манатов.

Ну а кому и это не по карману, добавляет наш собеседник, те ищут жилье в пригородных поселках и селах.

После сноса построек на "Советской" начался процесс выселения жильцов из непригодных строений в Наримановском, Низаминском, Сабаильском и других районах Баку. То есть, очень многим бакинцам потребовалась покупка или аренда жилья. Однако посредники утверждают, что это никак не сказалось на рынке недвижимости, где уже достаточно давно наблюдается застой.

«Квартиры подешевели по сравнению с 2014-15 годами, но люди все равно не торопятся покупать жилье», - жалуются агенты по недвижимости.

К тому же те, кто продает свои квартиры, требуют в качестве платы только доллары, а как известно, они сейчас в дефиците. Это тоже тормозит процесс реализации.

В разговоре выясняется, что те, чьи дома попали под снос, ищут дома и квартиры в пригородах - Сулутепе, Говсаны, Хырдалане.

«Нам дали всего 55 тысяч манатов компенсации. Спрашивается, где в городе я смогу купить на эти деньги двухкомнатную квартиру. А нас в семье семь человек… Трехкомнатные же стоят намного дороже. Придется искать дом за городом», - говорит женщина, которая получила компенсацию за снос жилья.

Ей тут же предложили частный дом в поселке Говсаны за 22 тысячи манатов, честно предупредив, что не все документы на эту недвижимость в порядке.

В парке, где полиция запретила собираться маклерам, повсюду объявления о сдаче и продаже жилья. Маклеры усмехаются: сколько бы полиция их не гоняла, люди все равно будут приходить сюда и обращаться к ним, потому что никто, кроме них, не предложит клиенту дом или квартиру по доступной цене.