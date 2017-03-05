В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное разбирательство по делу жителя Лерика Сабира Алиева. Председательствует на процессе судья Эльдар Исмаилов.

Следствие установило, что Сабир Алиев входил в доверие к людям, представлялся им врачом, обещал качественное лечение, но за определенную сумму, а потом присваивал их деньги.

Первой жертвой мошенника стал Икрам Набиев. Мошенник взял у И.Набиева на лечение отца, больного раком, 25 тысяч манатов. Так же были им обмануты Эльсевяр Азимов, который передал лже-врачу 4 тысячи манатов, Садан Назаров, вручивший ему 2,3 тысячи манатов, и Гюльгадам Азимова, лишившаяся 300 манатов.

Аферист выдавал себя за народного целителя и практиковал в одном из бакинских сел. Люди, которые обратились к этому знахарю, не только потеряли деньги, но и запустили свой недуг. В дальнейшем, начав лечение у настоящих врачей, им пришлось проходить интенсивное лечение.

Однако оставлять мошенника в покое они не стали и обратились в правоохранительные органы. Сабир Алиев был арестован и привлечен к суду.

На процессе обвиняемый не признал себя виновным и заявил, что все пострадавшие клевещут на него.

«Я никому ничего не обещал, денег ни у кого не брал и тем более - никого не лечил. Они все лгут», - твердил он.

Однако на следствии С.Алиев давал иные показания, а потому на суде было зачитаны следственные материалы.

Так, на следствии мошенник заявил о том, что, в частности, потерпевшего Икрама Набиева к нему привел общий знакомый по имени Октай.

«Икрам поделился, что у его отца Фейзо Набиева рак. Я предложил вылечить его. Результаты обследования Ф.Набиева я отправил в Россию своему другу Юсифу, и он прислал мне лекарства на 14-дневный курс лечения. Лекарства помогли, и Набиев вновь обратился ко мне, чтобы я достал ему эти препараты», - говорил на следствии С.Алиев.

Мошенник несколько раз брал деньги у больного раком человека, взамен пичкая его лекарством, которое присылал его друг из России.

От такого «лечения» состояние Ф.Набиева резко ухудшилось, и в мае 2012 года он скончался. Тогда сын умершего Икрам потребовал от «врача» вернуть 25 тысяч манатов, которые он получил от его отца.

«Скончавшийся Ф.Набиев дал мне 5 тысяч манатов и 10 тысяч долларов. Когда Икрам потребовал эти деньги вернуть, я не отказывался, но предложил возвращать частями. Мы даже заключили договор о возврате долга», - признался на следствии С.Алиев.

Потерпевший Икрам Набиев в своих показаниях заявил, что Сабир Алиев представился ему врачом, который работал в ФСБ.

«Он говорил, что работал в секретной лаборатории ФСБ и занимался изготовлением особых препаратов. Однако потом, по его словам, он был вынужден бежать из России, так как там возникла угроза для его жизни. Сабир заверил, что теперь на родине он успешно лечит тяжелобольных и обещал помочь моему отцу. На нашей первой встрече я передал ему 5 тысяч манатов. Деньги он взял на изготовление своего особого лекарства», - рассказал потерпевший.

Икрам Набиев утверждал, что на следующую встречу мошенник принес литровую банку с жидкостью желтого цвета, которую выдавал за лекарство, осмотрел его отца и забрал еще 6 тысяч манатов.

Через 15 дней после начала приема этого «лекарства» Ф.Набиеву стало хуже и его доставили в больницу. Мошенник стал просить Набиевых, чтобы они ничего не говорили врачам о его методах лечения и его препаратах. Фейзо Набиев пролежал в больнице 20 дней.

Сабир Алиев попытался выманить у больного еще 8 тысяч манатов на свое снадобье, однако Икрам Набиев, видя ухудшающее состояние отца, категорически отказался давать деньги. Но все еще надеявшийся на выздоровление его отец попросил сына дать деньги «целителю». Икрам Набиев не смог отказать отцу и передал Алиеву еще 8 тысяч манатов.

«В целом, мы дали этому человеку 25 тысяч манатов за его лекарства, которые ничем не помогли моему тяжелобольному отцу. Мой несчастный отец даже в день своей смерти принял эту странную жидкость, которую в больницу принес Сабир», - рассказал Икрам Набиев.

Вместе с тем потерпевший заявил, что все деньги ему вернули и он не имеет материальных претензий к Сабиру Алиеву.

В ходе следствия оперативники установили, что этот «народный целитель» и «врач ФСБ» лечил таким же образом самых разных больных - страдающих от головной боли, бесплодия и еще ряда заболеваний.

Суд приговорил мошенника к восьми годам лишения свободы.

Отметим, что это не первый срок Сабира Алиева. За такое же преступление в 1997 году он был осужден на семь лет лишения свободы.