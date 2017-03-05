Как Кочарян похитил призовые бакинских Евроигр

В августе 2015 года в России разгорелся громкий скандал. С банковского счета Российской федерации баскетбола (РФБ) пропали деньги, положенные игрокам сборной страны за выступления на прошедших в Баку Европейских играх.

Генеральный менеджер российской национальной команды Алексей Саврасенко тогда заявил, что он нашел деньги для спортсменов, но они таинственным образом исчезли с банковского счета.

«Я нашел спонсоров для команды, чтоб оплатить работу тренерского штаба, чтобы игроки получали суточные на время пребывания в сборной команде России. Эти деньги 20 августа поступили на счет РФБ. И 25 августа эти деньги исчезли, до ребят они так и не дошли», — сказал Саврасенко.

Спустя два года следствие поставило точку в этом деле и нашла похитителей денег. Как сообщает РИА Новости, прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении экс-президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Юлии Аникеевой и бывшего главного бухгалтера РФБ Михаила Кочаряна, обвиняемых в хищении почти 44 миллионов рублей, сообщает ведомство в пятницу.

Так, с февраля 2014 года по август 2015 года Аникеева контролировала деятельность четырех подконтрольных бизнесменов, которые реальной деятельности не вели. С ними заключались фиктивные договоры, после чего на банковские счета переводились деньги, которые обналичивались и передавались Силиной, а потом — Кочаряну. Схема была выявлена в декабре 2015 года новым руководством РФБ в результате аудиторской проверки, после чего новый президент РФБ обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Отмечается, что всего было похищено почти 44 миллиона рублей. В октябре 2016 года Кочарян умер от тяжелого заболевания, однако его уголовное преследование продолжалось, так как родственники Кочаряна возражали против его прекращения по нереабилитирующим основаниям.