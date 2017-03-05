 

Так Россия уничтожила штаб "Джебхат ан-Нусра" видео

 

Видеозапись двойного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по лагерю террористов группировки «Джебхат ан-Нусра» появилось на одном из каналов YouTube.

На записи, сделанной с беспилотника, видно, как первый удар наносится по скоплению боевиков и грузовикам, стоящим в застройке. На месте гибели террористов собирается большая толпа, после чего наносится второй удар.

Место и обстоятельства бомбардировки не уточняются, однако 3 марта в Минобороны РФ сообщили, что 28 февраля фронтовой бомбардировщик Су-24 ВКС уничтожил штаб одного из бандформирований «Джебхат ан-Нусры» в районе населенного пункта Расм-Эль-Айс в 28 километрах юго-западнее Алеппо. В результате, по данным военных, были ликвидированы 67 террористов, в том числе 19 полевых командиров — выходцев с Северного Кавказа и Средней Азии. Еще 104 боевика получили ранения.

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