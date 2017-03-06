 

Российские пилоты пролетели над американским эсминцем видео

 

Американский телеканал ABC опубликовал новое видео пролета российских бомбардировщиков Су-24 возле американского эсминца Porter (номер DDG78) в Черном море. Сам инцидент произошел в феврале 2017 года и вызвал резкую реакцию Пентагона.

Представитель американского военного ведомства полковник Мишель Балданса заявила тогда, что корабль осуществлял обычное патрулирование в международных водах после учений Sea Shield. «Эсминец Porter запрашивал бомбардировщики и не получил ответа. Российские самолеты не включали свои транспондеры», — отметила Балданса.

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