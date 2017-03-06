В Средиземном море спасены более 500 мигрантов

503 мигранта были спасены командой корабля ВМС Норвегии в Средиземном море.

Как сообщает Associated Press, на борту резиновых шлюпок, в которых перемещались беженцы, было 358 мужчин, 29 женщин и 116 детей. Отмечается, что многие из них были ранены.

В ходе спасательной операции скончался 16-летний мальчик, который страдал от серьезного заболевания. Также два человека были задержаны по подозрению в торговле людьми и переданы итальянской полиции.

Ранее у берегов Ливии 329 мигрантов были спасены командой корабля ВМС Ирландии Niamh.