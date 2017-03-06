У бундесвера закончились боеприпасы

Вооруженные силы Германии практически полностью исчерпали запас боеприпасов, сообщает Die Welt.

Снарядов для некоторых видов вооружений может хватить лишь на несколько дней, в то время как в годы холодной войны резерв рассчитывался на месяц использования.

В этой связи минобороны Германии намерено закупить дополнительные боеприпасы — как минимум для штурмовых винтовок G36 и пулеметов MG4. По информации Die Welt, к концу ноября этого года запасы планируется пополнить на 25 миллионов пуль с мягким сердечником, калибра 5,56 на 45 миллиметров.

Акцент делается на том, что боеприпасы должны содержать минимальное количество вредных веществ, чтобы не наносить урон окружающей среде, пишет газета.