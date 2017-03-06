 

О чем будут говорить Мамедъяров и Лавров

Автор: Отдел информации 

Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Эльмар Мамедъяров проведут в понедельник переговоры, на которых обсудят вопросы двусторонней повестки дня, а также ключевые региональные и международные проблемы, в том числе нагорнокарабахское урегулирование. Эльмар Мамедъяров находится в Москве с официальным визитом по приглашению Сергея Лаврова.

Визит проходит в преддверии 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, которое будет отмечаться 4 апреля. "В ходе переговоров министры обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, ключевые аспекты региональной и международной повестки дня, в том числе нагорнокарабахское урегулирование", - отметили в МИД РФ.

"Россия уже более двух десятилетий выступает ключевым посредником в нагорнокарабахском урегулировании, в том числе в качестве сопредседателя минской группы ОБСЕ, - напомнили в дипведомстве. - С учетом географической близости и общей истории наших народов разблокирование этого конфликта имеет для нас первостепенное значение". "Содействие сторонам в нагорнокарабахском урегулировании относится к числу российских внешнеполитических приоритетов", - подчеркнули в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, Россию и Азербайджан "связывают отношения стратегического партнерства, построенные на базе равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства". В настоящее время между двумя странами заключено более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений.

"Успешно развивается торгово-экономическое сотрудничество, - сообщили в МИД РФ. - По итогам 2016 года российско-азербайджанский товарооборот составил $1954,3 млн".

В министерстве отметили, что важной составляющей российско-азербайджанского взаимодействия является межрегиональное сотрудничество. В настоящее время во внешнеторговую деятельность с Азербайджанской Республикой вовлечены около 600 предприятий и организаций, действующих в большинстве субъектов РФ. У 17 из них имеются соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном.

"Рассматриваем предстоящий визит в контексте продолжения российско-азербайджанского политического диалога, дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнули в дипведомстве.

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