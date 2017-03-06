Потеря сборной Германии за 20 дней до матча с Азербайджаном

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Марко Ройс пропустит отборочный матч чемпионата мира-2018 с Азербайджаном, который состоится в Баку 26 марта.

Ройс выбыл из строя примерно на месяц из-за травмы. У футболиста диагностирован разрыв мышечной ткани задней поверхности бедра, информирует пресс-служба немецкого клуба. Ожидается, что Ройс сможет вернуться на поле в начале апреля. Точная дата будет названа позднее.

Футболист получил травму в конце первого тайма матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.

В текущем сезоне Ройс провел 15 матчей во всех турнирах, забив 6 голов и 5 раз ассистировав партнерам. В его активе 29 матчей и 9 голов за сборную Германии.

Матч Азербайджан – Германия состоится на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Сборная Германии прилетит в Баку 24 марта.