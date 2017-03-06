 

Житель Баку зарезал свою невесту

 

В поселке Бина Хазарского района Баку молодой человек убил свою невесту, сообщает Report.

Согласно информации, проживавшая в поселке Бина 26-летняя Илаха Агаева сообщила своему жениху (имя пока не раскрывается) о том, что разрывает с ним помолвку из-за его паразитического образа жизни.

В ответ на это молодой человек потребовал, чтобы бывшая невеста встретилась с ним. Девушка отказалась, после чего жених пришел к ней в дом и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. Пытавшаяся защитить сестру 20-летняя Рагима Агаева также получила два ножевых ранения.

И.Агаева от полученных ран скончалась на месте. Ее сестра госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Хазарской районной прокуратуре ведется расследование.

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