Житель Баку зарезал свою невесту

В поселке Бина Хазарского района Баку молодой человек убил свою невесту, сообщает Report.

Согласно информации, проживавшая в поселке Бина 26-летняя Илаха Агаева сообщила своему жениху (имя пока не раскрывается) о том, что разрывает с ним помолвку из-за его паразитического образа жизни.

В ответ на это молодой человек потребовал, чтобы бывшая невеста встретилась с ним. Девушка отказалась, после чего жених пришел к ней в дом и нанес ей несколько ножевых ранений в область шеи. Пытавшаяся защитить сестру 20-летняя Рагима Агаева также получила два ножевых ранения.

И.Агаева от полученных ран скончалась на месте. Ее сестра госпитализирована в тяжелом состоянии.

В Хазарской районной прокуратуре ведется расследование.