Запрещавший Twitter экс-президент Ирана завел там аккаунт

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад начал публиковать посты в Twitter, несмотря на то, что во время своего правления был активным инициатором запрета сервиса в стране.

В подтверждение подлинности аккаунта @Ahmadinejad1956 Махмуд Ахмадинежад опубликовал в Twitter видео, где приветствует пользователей и предлагает подписаться на его страницу.

В первом твите, написанном по-английски, Ахмадинежад заявил, что "именем Господа желает мира для всех свободолюбивых народов".

In the name of God

Peace be upon all the freedom loving people of the world#Imontwitter