 

Kapital Bank по случаю 8 Марта проводит льготную акцию

 

Kapital Bank проводит льготную кредитную кампанию İkiqat Xoşbəxtlik («Двойное счастье») по случаю 8 Марта – Международного женского дня. 6 и 7 марта женщинам предоставляется возможность получить кредит со скидкой 2% на годовую процентную ставку. При этом комиссия составит 0%.

Сумма потребительского кредита наличными составляет от 300 до 20 000 манатов, срок - от 3 до 36 месяцев. Данный продукт предназначен для клиентов банка, получающих зарплату или пенсию посредством Kapital Bank.

Для оформления кредита необходимо предоставить в банк зарплатную или пенсионную карту, а также удостоверение личности.

Для более подробной информации о кредите - https://kapitalbank.az/loans/cash?hl=ru.

Kapital Bank имеет самую широкую сеть обслуживания и оказывает услуги населению в 90 филиалах и четырех отделениях по всей стране.  

Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в соцсетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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