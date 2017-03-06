В Турции задержана 33-летняя гражданка России в связи с делом об убийстве российского посла Андрея Карлова, сообщает сегодня турецкая газета Sabah.

Согласно информации издания, задержанная гражданка РФ Екатерина.Б имела тесные контакты с убийцей посла России.

О других деталях не сообщается.

Ранее по делу об убийстве Карлова были арестованы три человека, в том числе два сотрудника полиции.

Напомним, российский посол был застрелен 19 декабря прошлого года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. Происшедшее квалифицировано как теракт.