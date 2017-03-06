В Казахстане перераспределили полномочия между ветвями власти

Депутаты парламента Казахстана одобрили в понедельник на совместном заседании палат во втором чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан", передает ТАСС.

Документ предлагает внести изменения в 23 статьи Основного закона страны, касающиеся перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

Предлагаемые поправки в Конституцию направлены на усиление роли парламента, повышение самостоятельности и ответственности правительства. Законопроект также уточняет конституционные основы судебной системы и прокуратуры.

В документе предложено на конституционном уровне закрепить гарантии неизменности независимости Казахстана, унитарности, территориальной целостности и формы правления.