Главный противник Атамбаева выдвинут кандидатом в президенты

Лидер оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, арестованный 27 февраля 2017 года по обвинению в коррупции, выдвинут кандидатом в президенты Кыргызстана, передает haqqin.az со ссылкой на агентство «24.kg»

Согласно информации, такое решение было принято 5 марта на срочном, внеочередном съезде «Ата Мекен». Временно исполняющий обязанности лидера парламентской фракции этой партии Алмамбет Шыкмаматов рассказал, что на съезд прибыли активисты со всех регионов Кыргызстана, они потребовали немедленно освободить их лидера Омурбека Текебаева и бывшего министра по чрезвычайным ситуациям Дуйшенкула Чотонова, которые обвиняются в коррупции и мошенничестве и заключены под стражу на два месяца.

В секретариате партии агентству «24.kg» рассказали, что съезд также принял решение проводить во всех регионах страны мирные митинги.

В Центральной избирательной комиссии пояснили, что, пока у Текебаева нет судимости, он может зарегистрироваться как кандидат на пост президента. Но если суд признает его виновным, он будет отстранен от участия в предвыборной гонке, поскольку претендент на высший пост в стране должен соответствовать четырем основным параметрам: иметь гражданство Кыргызстана, владеть государственным языком, не иметь судимости, проживать в стране не менее десяти лет.

Ранее, в феврале, стало известно, что баллотироваться в президенты Киргизии будут бывший премьер-министр Темир Сариев, лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев и лидер фракции «Республика - Ата-Журт» Омурбек Бабанов.

Президентские выборы пройдут 19 ноября 2017 года.