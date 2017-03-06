 

Израильские военные застрелили палестинского террориста

 

Палестинский боевик в ночь на понедельник был убит в перестрелке с израильскими силовиками в городе Рамаллахе на Западном берегу реки Иордан, сообщили армия и полиция Израиля, передает РИА Новости.

Силовики говорят, что целью операции было задержание подозреваемого лидера ячейки, готовившей теракты против "израильских целей". Тот отказался сдаться и, забаррикадировавшись в доме, открыл огонь по военным.

"В перестрелке боевик был убит. При нем были найдены две единицы огнестрельного оружия – штурмовая винтовка M-16 и пистолет-пулемет "Карло", — сообщила армейская пресс-служба.

Со стороны израильтян пострадавших нет. Полицейские говорят, что в ходе операции были ранены двое из числа местных жителей, которые устроили беспорядки и забрасывали силовиков камнями, вынудив их применить оружие.

Операция в Рамаллахе, который де-факто является столицей палестинских территорий Западного берега, проводилась силами армии, антитеррористической спецслужбы ШАБАК и спецназа пограничной полиции.

236 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 11° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Спецоперация против сектантов в Губе: 23 задержанных
В Сирии погиб еще один российский военнослужащий
В Баку установили бюст Байбакова
Одноногий шофер водил автобус по маршруту Баку — Сумгаит видео
Синоптики прогнозируют туман
Консульство Монголии превратили в казино фото
Замглавы МИД Великобритании на переговорах с Ильхамом Алиевым
Алиевы на открытии «Центра сердца» в Баку
Азербайджанец будет руководить европейским велоспортом
ВМС Украины атаковали позиции сепаратистов на берегу Азовского моря
Вызов любого мастера по одному номеру
Так ли необходимо лечиться за границей?
Израильские военные застрелили палестинского террориста
Главный противник Атамбаева выдвинут кандидатом в президенты
В Казахстане перераспределили полномочия между ветвями власти
По делу об убийстве посла Карлова арестована гражданка России фото
Kapital Bank по случаю 8 Марта проводит льготную акцию
Бакинец получил десятки ножевых ранений
Запрещавший Twitter экс-президент Ирана завел там аккаунт
Житель Баку зарезал свою невесту
Ким Чен Ын запустил ракеты в Японском море
Из Бишкека в Баку иудин поцелуй наша передовица
СМИ: Слова Трампа о прослушке застигли спецслужбы врасплох
Марин Ле Пен: «Я не вижу в Путине угрозы для Европы»
Армянские войска продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии