 

ВМС Украины атаковали позиции сепаратистов на берегу Азовского моря

 

Украинские катера обстреляли позиции сепаратистов самопровозглашенной «Донецкой народной республики» (ДНР) на побережье Азовского моря. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием «ДНР» Эдуарда Басурина.

«Украинские военные катера открыли огонь из мелкокалиберных орудий и крупнокалиберных пулеметов по позициям ДНР. В результате этого грубого нарушения режима прекращения огня военнослужащие ДНР были вынуждены открыть ответный огонь, после чего оба катера спешно ушли в сторону Мариуполя», — рассказал он.

Он отметил, что позиции сепаратистов были атакованы располагающимися в Мариуполе подразделениями морской пехоты Военно-морских сил Украины 4 марта.

В феврале военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), несущие службу в районе Мариуполя, заявили, что сепаратисты могут атаковать их, наступая по льду Азовского моря. «Смотрим, чтобы по льду моря они не прорвались. Корабли иногда наблюдаем, часто летают беспилотники. Бывает, что запускают по одному, иногда — сразу штук пять запускают в разные стороны», — рассказал один из военнослужащих.

Мариуполь — один из важнейших промышленных центров Украины, входит в десятку крупнейших городов страны (численность населения достигает 455 тысяч человек). С апреля по июнь 2014 года город, располагающийся на берегу Азовского моря, входил в состав ДНР.

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