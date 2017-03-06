Азербайджанец будет руководить европейским велоспортом

В Брюсселе завершила свою работу Генеральная ассамблея Европейского союза велосипедистов (UEC).

В ходе мероприятия, в котором участвовали представители 50 стран, состоялись выборы в руководящие органы UEC.

Президент Союза Давид Лаппартиен в ходе своего выступления отметил роль Европейских игр-2015 в Баку в том, что началось проведение чемпионата Европы по шоссейным велогонкам в элитной категории. По его словам, это вклад Азербайджана в европейский велоспорт.

Лаппартиен был вновь избран на должность президента UEC. Далее состоялись выборы в руководящий комитет. На шесть мест претендовали 12 человек, среди которых был и вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов.

В итоге представитель нашей страны был избран в комитет. Важную роль в этом сыграли большие шаги в развитии азербайджанского велоспорта, ежегодное проведение популярного соревнования «Тур Азербайджана», получение прав на проведение в Баку чемпионата мира-2018 по BMX, а также четвертое место команды Synergy Baku в рейтинге среди 176 континентальных команд.

Руководящий комитет UEC состоит из семи человек, один из которых — президент организации. Этот орган принимает все важнейшие решения, связанные с европейским велоспортом.

Доверие было оказано и генеральному секретарю Федерации велоспорта Азербайджана Фархаду Алиеву. Он включен в число 15 представителей Европы, которые будут участвовать в выборах президента и членов руководящего комитета Международного союза велосипедистов. Они состоятся на конгрессе в сентябре.