 

Алиевы на открытии «Центра сердца» в Баку

 

Сегодня состоялась церемония открытия «Центра сердца» при Республиканском лечебно-диагностическом центре, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центре условиями.

Глава государства и первый вице-президент встретились с коллективом центра.

3652 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 11° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Спецоперация против сектантов в Губе: 23 задержанных
В Сирии погиб еще один российский военнослужащий
В Баку установили бюст Байбакова
Одноногий шофер водил автобус по маршруту Баку — Сумгаит видео
Синоптики прогнозируют туман
Консульство Монголии превратили в казино фото
Замглавы МИД Великобритании на переговорах с Ильхамом Алиевым
Алиевы на открытии «Центра сердца» в Баку
Азербайджанец будет руководить европейским велоспортом
ВМС Украины атаковали позиции сепаратистов на берегу Азовского моря
Вызов любого мастера по одному номеру
Так ли необходимо лечиться за границей?
Израильские военные застрелили палестинского террориста
Главный противник Атамбаева выдвинут кандидатом в президенты
В Казахстане перераспределили полномочия между ветвями власти
По делу об убийстве посла Карлова арестована гражданка России фото
Kapital Bank по случаю 8 Марта проводит льготную акцию
Бакинец получил десятки ножевых ранений
Запрещавший Twitter экс-президент Ирана завел там аккаунт
Житель Баку зарезал свою невесту
Ким Чен Ын запустил ракеты в Японском море
Из Бишкека в Баку иудин поцелуй наша передовица
СМИ: Слова Трампа о прослушке застигли спецслужбы врасплох
Марин Ле Пен: «Я не вижу в Путине угрозы для Европы»
Армянские войска продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии