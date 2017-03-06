Алиевы на открытии «Центра сердца» в Баку

Сегодня состоялась церемония открытия «Центра сердца» при Республиканском лечебно-диагностическом центре, в которой приняли участие президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева, сообщает официальный сайт главы государства.

Глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие центра.

Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в центре условиями.

Глава государства и первый вице-президент встретились с коллективом центра.