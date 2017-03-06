Сотрудники российских правоохранительных органов обнаружили подпольное казино в районе Арбата в Москве. И этот случай ничем не отличался бы от десятков других ликвидаций нелегального бизнеса, если бы не месторасположение игрового клуба.

Как выяснилось, казино располагалось в угловом здании по адресу: Каменная Слобода, 1 или Спасопесковский переулок, 7/1. В этом доме базируется консульский отдел посольства Монголии в России. Помещение принадлежит непосредственно правительству этого иностранного государства.

Казино приглашало своих клиентов посредством рекламы занятий йогой. Правда, почитателями «духовных практик» становились в основном мужчины на люксовых автомобилях.

Оперативники под видом приглашенных на «йогу» гостей проникли на «занятие». В помещении правоохранители обнаружили зону с пятью рулетками, 17 игровых автоматов, покерные столы и комнату отдыха. В кассе заведения силовики изъяли порядка 20 млн рублей. Администратор подпольного казино рассказал оперативникам, что в смене работало около 10 человек — крупье, кассиры, пит-боссы, охрана. Все они неплохо зарабатывали. Так, дежурный администратор, работая в нелегальном бизнесе, заработал себе на новенький Audi. В целом же, по словам мужчины, сотрудники этого заведения получали в два раза больше, чем их коллеги в других подпольных казино.

Кроме того, администратор раскрыл правоохранителям схему реализации преступного дохода. По его сведениям, выручка уходила на счет одной из столичных компаний. В дальнейшем эти деньги тратились на оптовую закупку автомобилей премиум-класса — в основном последних моделей Land Cruiser в дорогих комплектациях. Эти иномарки перегонялись на Кавказ, где продавались дороже.

Полицейские уже возбудили уголовное дело об организации незаконного игорного бизнеса. Теперь же сотрудникам МВД еще предстоит выяснить, как на территории здания, принадлежащего иностранному консульству, вообще оказалось подпольное казино. По словам источника Life, иностранное государство в принципе не вправе сдавать помещения консульства в аренду.

Если окажется, что кто-то из сотрудников дипмиссии поспособствовал процветанию нелегального бизнеса, то речь пойдет не только о нарушении российских законов, но и о несоблюдении Венской конвенции о дипломатических отношениях.