Синоптики прогнозируют туман

7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами слабый туман. Подует южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление — 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-85%, днем — 55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.