 

Синоптики прогнозируют туман

 

7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Местами слабый туман. Подует южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-6°, днем 10-15° тепла, в Баку ночью 4-6°, днем 13-15° тепла.

Атмосферное давление  767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 75-85%, днем  55-60%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах туман. Подует восточный ветер. Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днем 12-17° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 5-10° тепла.

181 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 11° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Спецоперация против сектантов в Губе: 23 задержанных
В Сирии погиб еще один российский военнослужащий
В Баку установили бюст Байбакова
Одноногий шофер водил автобус по маршруту Баку — Сумгаит видео
Синоптики прогнозируют туман
Консульство Монголии превратили в казино фото
Замглавы МИД Великобритании на переговорах с Ильхамом Алиевым
Алиевы на открытии «Центра сердца» в Баку
Азербайджанец будет руководить европейским велоспортом
ВМС Украины атаковали позиции сепаратистов на берегу Азовского моря
Вызов любого мастера по одному номеру
Так ли необходимо лечиться за границей?
Израильские военные застрелили палестинского террориста
Главный противник Атамбаева выдвинут кандидатом в президенты
В Казахстане перераспределили полномочия между ветвями власти
По делу об убийстве посла Карлова арестована гражданка России фото
Kapital Bank по случаю 8 Марта проводит льготную акцию
Бакинец получил десятки ножевых ранений
Запрещавший Twitter экс-президент Ирана завел там аккаунт
Житель Баку зарезал свою невесту
Ким Чен Ын запустил ракеты в Японском море
Из Бишкека в Баку иудин поцелуй наша передовица
СМИ: Слова Трампа о прослушке застигли спецслужбы врасплох
Марин Ле Пен: «Я не вижу в Путине угрозы для Европы»
Армянские войска продолжают обстреливать позиции азербайджанской армии