Инвалид без ноги задержан полицией за вождение 21-местного пассажирского автобуса малой вместимости. Как сообщает телеканал «Хазар», несмотря на то, что у водителя Заура Мехманова нет одной ноги, он незаконно занимался перевозкой пассажиров между Баку и Сумгаитом. По словам водителя, вождение транспорта без одной ноги для него не создает серьезных проблем, так как он уже много лет водит автомобиль. Он каждый день, особенно в часы пик, совершал несколько рейсов между Баку и Сумгаитом.

Заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов отмечает, что водитель-инвалид не должен управлять пассажирским автобусом, так как это ставит под угрозу и его жизнь, и жизнь пассажиров.

Теперь в соответствии с решением дорожной полиции З.Мехманов может быть оштрафован на сумму до 200 манатов.