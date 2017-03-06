 

Одноногий шофер водил автобус по маршруту Баку — Сумгаит видео

 

Инвалид без ноги задержан полицией за вождение 21-местного пассажирского автобуса малой вместимости. Как сообщает телеканал «Хазар», несмотря на то, что у водителя Заура Мехманова нет одной ноги, он незаконно занимался перевозкой пассажиров между Баку и Сумгаитом. По словам водителя, вождение транспорта без одной ноги для него не создает серьезных проблем, так как он уже много лет водит автомобиль. Он каждый день, особенно в часы пик, совершал несколько рейсов между Баку и Сумгаитом.

Заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник полиции Вагиф Асадов отмечает, что водитель-инвалид не должен управлять пассажирским автобусом, так как это ставит под угрозу и его жизнь, и жизнь пассажиров.

Теперь в соответствии с решением дорожной полиции З.Мехманов может быть оштрафован на сумму до 200 манатов.

 

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