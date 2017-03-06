 

В Баку установили бюст Байбакова

 

Сегодня в Сабунчинском районе Баку на территории средней школы №67 состоялось открытие бюста Николая Байбакова.

В церемонии открытия бюста приняли участие первый вице-президент SOCAR Хошбахт Юсифзаде, вице-президент SOCAR по кадрам, режиму и информационным технологиям Халик Мамедов, временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурышев.

Николай Байбаков — видный советский государственный деятель, Герой Соцтруда. Родился 6 марта 1911 года в семье рабочего бакинских нефтепромыслов.

Байбаков награжден множеством наград, в том числе Ленинской премией за открытие и разработку газоконденсатных месторождений, орденами Славы и «Независимость» (Азербайджан), орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (Россия) и другими.

В годы профессиональной деятельности Байбаков занимал различные руководящие должности: народного комиссара нефтяной промышленности СССР (1944-1946), министра нефтяной промышленности СССР (1948-1955), председателя Государственной комиссии Совета Министров СССР по перспективному планированию народного хозяйства (1955-1957), председателя Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР — министра СССР (1963-1965), заместителя председателя Совета Министров СССР, председателя Госплана СССР (1965-1985).

Николай Байбаков является автором около 200 научных трудов и публикаций, особо актуальных для производственной практики по комплексному решению проблем разработки нефтяных и газовых месторождений.

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