 

Лавров уже ничего не обещает по Карабаху обновлено

 

Армения и Азербайджан пока далеки от того, чтобы договориться по нескольким ключевым аспектам урегулирования в Карабахе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

"Мы рассчитываем, что карабахский конфликт поддается урегулированию. Об этом говорят результаты многолетних контактов, по итогам которых удалось выработать общее понимание ключевых вопросов, подлежащих урегулированию. Это и вопросы безопасности, прежде всего, это вопросы гуманитарные, вопросы возвращения тех районов, которые сейчас находятся вокруг Карабаха и не контролируются Азербайджаном. Это и определение статуса Нагорного Карабаха — безусловно, с учетом людей, которые там проживают. Это и согласование параметров международных миротворческих сил", — сказал Лавров, которого цитирует РИА Новости.

По большинству этих аспектов "у нас есть согласие", отметил он.

"Но две-три конкретных темы, которые являются ключевыми для окончательного пакета, пока еще обсуждаются. И, не буду лукавить, мы пока еще далеки от того, чтобы увидеть ситуацию, когда стороны выработают единый подход к этим аспектам", — сказал министр.

По словам Лаврова, пара-тройка ключевых вопросов карабахского урегулирования, о которых сегодня шла речь в ходе переговоров в Москве, еще требуют дополнительных усилий.

В свою очередь Эльмар Мамедъяров заявил, что главным вопросом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является наличие политической воли для его решения.

Для Азербайджана возвращение оккупированных земель отвечает национальным интересам, сказал министр.

«Для нас снижение напряженности очень важно. Надо понимать, что, когда идут переговоры, пушки молчат», - сказал Мамедъяров, добавив, что сегодня в процессе необходимы подвижки.

По словам Мамедъярова, Баку настаивает на субстантивных, предметных переговорах.

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