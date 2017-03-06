Лавров обещает новую конвенцию по Каспию

Россия рассчитывает, что на предстоящей встрече глав МИД прикаспийских стран удастся договориться о статусе Каспийского моря, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Подробно говорили о каспийской проблематике. Рассчитываем, что на предстоящем совещании министров иностранных дел прикаспийских государств удастся завершить работу над Конвенцией о правовом статусе Каспийского моря и подготовить ряд других документов для глав государств, которые планируют провести очередной Каспийский саммит в Казахстане», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.