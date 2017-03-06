Лавров о встрече Путина и Эрдогана

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе предстоящей в конце недели встречи обсудят сирийское урегулирование, заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Турция является близким партнером и Азербайджана, и РФ. В скором будущем состоится очередной саммит Россия-Турция на уровне президентов. Будем говорить о самых разных направлениях нашего взаимодействия.

Это и торговля, и экономика, и инвестиции, и совместные инфраструктурные проекты, и многое другое, включая, конечно же, внешнеполитическое сотрудничество, прежде всего по содействию урегулированию сирийского кризиса через реализацию нашей совместной инициативы, к которой, кстати, подключился Иран, о прекращении огня и продвижении политического диалога между правительством (САР) и вооруженными группировками, которые развиваются на площадке Астаны», — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Москве.

Как заявил ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин планирует встретиться в Москве с Эрдоганом 10 марта.