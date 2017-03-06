Индийский авианосец «Вираат» могут превратить в отель

Авианосец «Вираат» ВМС Индии, который считается старейшим из действующих в мире судов этого класса, после списания со службы может превратиться в подводный музей или отель на воде.

Официальная церемония списания со службы пройдет в понедельник вечером. По словам главы ВМС Индии Сунила Ланбы, дальнейшая судьба авианосца пока не определена.

«Одно из предложений заключается в том, чтобы превратить его в морской музей, переправить в одну из основных туристических гаваней, потопить и сделать местом для дайвинга, где другие авианосцы также были отправлены на покой», — заявил он в интервью телеканалу NDTV.

По его словам, если в течение 4-6 месяцев не будет найден покупатель и инвестор, судно будет сдано в утиль.

В то же время правительство штата Андхра-Прадеш сообщило о намерении превратить «Вираат» в элитный отель на воде. Однако стоимость проекта оценивается в 150 миллионов долларов, не считая высоких расходов на техническое обслуживание необычного отеля.