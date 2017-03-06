 

Восемь замбийцев погибли в давке на раздаче бесплатной еды

 

Не менее восьми человек погибли в ходе давки, возникшей во время раздачи продуктовых пайков малоимущим в столице Замбии Лусаке. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По данным стражей порядка, еще 28 человек получили травмы. Всего за бесплатной едой пришли около 35 тысяч человек. Раздача помощи была организована международной религиозной организацией «Церковь Христа».

Правоохранительным органам пришлось разогнать собравшихся. По факту гибели людей начато расследование.

В феврале 76 человек получили травмы в давке, возникшей на трибунах стадиона во время футбольного матча между двумя командами из города Уиже на севере Анголы. 17 из них позже скончались.

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