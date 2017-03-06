 

Цены на мясо упадут Заявление Минсельхоза

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

«Нет никаких объективных причин для такого резкого повышения стоимости мяса и курятины в торговых сетях Баку. В ближайшие дни будут задействованы экономические механизмы, чтобы скорректировать цены». Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом развития животноводства Министерства сельского хозяйства Азербайджана Габиль Абдулалиев.

Отметим, что в выходные дни в бакинских мясных лавках цена на говядину выросла до 16 манатов. Между тем еще в конце февраля килограмм говядины стоил 11-12 манатов. Также резко подорожала курятина.

Традиционно азербайджанские предприниматели среднего звена, в отличие от своих коллег в других странах, в предпраздничные дни не только не снижают цены на товары с целью больше продать, а, наоборот, резко повышают стоимость товара, чтобы получить сверхприбыль.

По словам Абдулалиева, объемы производства мяса и курятины в стране растут: «В условиях рыночной экономики государство не может диктовать цены на продукцию. Однако используя проверенные механизмы, можно их скорректировать».

«В сельской местности килограмм говядины стоит 8-9 манатов, в Баку же это мясо продают по 16 манатов. Если даже производитель решил покрыть расходы, связанные с повышением тарифов на энергоносители и услуги, все равно цена мяса не должна так стремительно взлетать. В ближайшие дни в различных районах Баку будут организованы предпраздничные ярмарки, на которых мясо будут продавать по 8-8,5 маната за килограмм. По относительно низким рыночным ценам будет организована и продажа курятины», - говорит Абдулалиев.

По его словам, в этом году Минсельхоз обратился к Исполнительной власти города Баку с предложением выделить дополнительные территории для ярмарок.

«Это очень удобная площадка и для производителя, который за пару часов по оптимальным ценам реализовывает свой товар, и для населения, которое может приобрести продукты по невысоким ценам. В то же самое время это еще и инструмент для сдерживания роста цен. Так что жителям Баку просто надо немного подождать», - сказал Абдулалиев.

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