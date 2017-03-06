Парламентские выборы в Армении превратили в аукцион

Чем ближе день выборов в парламент Армении, тем больше напрягаются политические силы и пускают в ход все ресурсы, в том числе и запрятанное глубоко в сейфы наворованное – лишь бы обеспечить для своей партии необходимое число голосов, пишет армянская газета «Жоховурд».

Так, в Араратской области предвыборная взятка дошла до цифры с серьезными нулями. Фигурируют 30 тысяч и более драмов за один голос, причем предлагают это члены Республиканской партии, которые ходят по домам.

«Ходоки» уверяют, что это всего лишь аванс и что непосредственно перед выборами ставки обязательно возрастут.