Приближается годовщина апрельских событий 2016 года, когда перешедшие в контратаку азербайджанские войска отбили у армянских оккупантов 2000 гектаров земли. На протяжении всего года Ереван обвинял Баку в агрессии, хотя бои происходили на территории Азербайджана. Сейчас же появляются новые данные, подтверждающие тот факт, что именно Вооруженные силы Армении готовились к нападению, а затем не смогли сдержать контрудар азербайджанской армии.

Новая информация о том, как начинались бои в апреле 2016 года, прозвучала в Ереване в ходе пресс-конференции участников «четырехдневной войны», которых армянские власти не признают участниками боев.

По словам одного из них, Джаника Симоняна, служившего в Гадрутском районе (Ходжавенд), о том, что будет война, им сообщили еще до тревоги, объявленной в 04:00 2 апреля. Тем самым подтверждаются заявления Баку, где сразу сказали, что отвечали на армянскую провокацию.

«Азербайджанская сторона всегда утверждала, что именно армяне начали наступление 2 апреля 2016 года, - заявил haqqin.az военный эксперт, бывший начальник кафедры разведки Центра обучения Минобороны полковник Хатаи Бахышев. – Поэтому они знали, что будет война».

По словам Бахышева, данные армянской военной разведки не могли показать, что Азербайджан готовится атаковать. «Передвижений нашей техники не было. Это уже после апрельских боев азербайджанские Вооруженные силы усилили передний край».

С мнением Бахышева согласен и другой азербайджанский военный эксперт, Ильхам Агаларов. «Азербайджан отвечал на армянские провокации, а они обвинили нас в нарушении режима прекращения огня, хотя это наша земля и мы имеем право первыми открывать огонь. Но, повторю, азербайджанские войска не начинали атаку», - отметил Агаларов.

По его словам, у армянской стороны не могло быть разведданных, которые бы свидетельствовали о планируемом Азербайджаном наступлении. «У нас целые корпуса не были задействованы в ходе апрельских боев. И если бы мы готовились, то отбили бы гораздо больше территорий», - подчеркивает Агаларов.