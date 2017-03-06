 

Мехрибан Алиева отказалась от своего мандата обновлено

 

Центризбирком Азербайджана принял в понедельник решение о прекращении полномочий в качестве депутата Милли Меджлиса первого вице-президента республики Мехрибан Алиевой, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«В связи с назначением Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана она обратилась в ЦИК по вопросу прекращения ее депутатских полномочий», - заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Центризбирком путем голосования принял решение о прекращении полномочий Мехрибан Алиевой в качестве депутата Милли Меджлиса.

*      *      *

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась в ЦИК для аннулирования своего депутатского мандата.

Как сообщает Report, данное обращение будет рассмотрено на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что Мехрибан Алиева являлась депутатом от Хазарского района Баку.

3087 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 12° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Банки продали в 10 раз меньше валюты, чем купили что за фигня?!
В Пальмире убит российский разведчик
Вертолет премьера Турции совершил экстренную посадку
Президент Грузии опасается за демократию в стране
Армянский Regnum пошел войной на Якутию Из-за Ферояна и Саакяна
Азербайджанские коммунисты требуют вернуть советские памятники К 100-летию Октябрьской революции
Патрушев отправился на консультации в Ереван
Остановит ли Трамп финансовую помощь Карабаху? реплика депутата
Мехрибан Алиева отказалась от своего мандата обновлено
Кто начал «апрельскую войну» накануне годовщины мини-войны
Парламентские выборы в Армении превратили в аукцион
Цены на мясо упадут Заявление Минсельхоза
Восемь замбийцев погибли в давке на раздаче бесплатной еды
Индийский авианосец «Вираат» могут превратить в отель
Лавров о встрече Путина и Эрдогана
Лавров обещает новую конвенцию по Каспию
Лавров уже ничего не обещает по Карабаху обновлено
Гасанов зарезал мужа сестры фото; видео
Мамедъяров о роли России в карабахском урегулировании
Грузия отказалась принимать беженцев из Европы
Армения предъявляет претензии на Нахчыван наша реакция
МИД Германии о напряженных отношениях с Турцией
В Казахстане арестован глава госкомитета
После общения с гаишниками скончался бакинский водитель Начато расследование; видео
Курды отрезали последнюю дорогу к отступлению ИГИЛ из Ракки