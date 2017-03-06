Центризбирком Азербайджана принял в понедельник решение о прекращении полномочий в качестве депутата Милли Меджлиса первого вице-президента республики Мехрибан Алиевой, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

«В связи с назначением Мехрибан Алиевой первым вице-президентом Азербайджана она обратилась в ЦИК по вопросу прекращения ее депутатских полномочий», - заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Центризбирком путем голосования принял решение о прекращении полномочий Мехрибан Алиевой в качестве депутата Милли Меджлиса.

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Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева обратилась в ЦИК для аннулирования своего депутатского мандата.

Как сообщает Report, данное обращение будет рассмотрено на сегодняшнем заседании ЦИК.

Отметим, что Мехрибан Алиева являлась депутатом от Хазарского района Баку.