Неделю назад руководители группы поддержки Армении в Конгрессе США Фрэнк Паллоун и Роберт Долд призвали американский парламент усилить в нынешнем году финансовую помощь Армении и Нагорному Карабаху.

Скорее всего это связано с тем, что директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани с первых дней правления Трампа объявил, что новая администрация предполагает значительно сократить объемы иностранной помощи другим государствам.

А Wall Street Journal со ссылкой на свои источники даже уточнила, что бюджеты Госдепартамента и Агентства международного развития (USAID) станут меньше на 37%.

Для справки. До сего дня бюджет этих структур составлял 50 миллиардов долларов.

Такое резкое сокращение денег на финансовую поддержку наверняка обеспокоило армянское лобби США, заставив принимать превентивные меры, чтобы Конгресс не забыл о нуждающихся армянах.

Вообще с 1998 года Нагорный Карабах напрямую получил от Вашингтона до 70 млн долларов. Средства обычно получали организации и компании, выигрывавшие какой-либо тендер. В целом сумма, конечно, не так уж велика, однако выделялась она непризнанному субъекту международного права, что само по себе беспрецедентно. Самопровозглашенная Приднестровская республика, Абхазия, Южная Осетия, новоявленные «ДНР» и «ЛНР» такого не удостаивались.

Как сказал haqqin.az депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа, Баку всегда внимательно отслеживал процесс финансовых вливаний в сепаратистское образование и будет это делать и впредь.

«Посмотрим, станет ли администрация Трампа следовать политике своих предшественников или, наконец, вспомнит об уважении, которое следует проявлять к международному праву, и прекратит финансирование сепаратистского образования. Если Конгресс США приостановит помощь Карабаху, это станет положительным знаком для Азербайджана. Это, безусловно, будет новым этапом развития американо-азербайджанских отношений. Надеюсь, мы станем тому свидетелями», — считает депутат.