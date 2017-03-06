 

Азербайджанские коммунисты требуют вернуть советские памятники К 100-летию Октябрьской революции

Автор: Джейхун Наджафов, собкор 

Компартия Азербайджана (КПА) готовит петицию, которая будет направлена в Исполнительную власть Баку. В своем ходатайстве коммунисты предлагают организовать к 100-летию Октябрьской революции музей памятников советской эпохи на открытом воздухе.

Как сообщил haqqin.az глава КПА Тельман Нуруллаев, еще в 2009 году они обращались с подобной просьбой в мэрию. «Столичные власти согласились с нами, что эти скульптуры являются памятниками советского периода истории Азербайджана и даже обещали предоставить в участок в поселке Гобу под парк памятников советской эпохи. Но затем по каким-то причинам отказались от этой идеи», - рассказал Нуруллаев.

памятник Мешади Азизбекову в Баку

По его словам, большинство демонтированных памятников было вывезено в район кладбища в Наримановском районе. «Мы там видели памятники Азизбекову, Дзержинскому, Марксу, Джапаридзе, Мусабекову, Фиолетову, Ленину и др. Затем после переноса кладбища в другое место их вывезли. Нам сказали, что памятники в Хазарском районе, но конкретное место не назвали», - отметил глва КПА.

Нуруллаев добавил, что некоторые памятники советского периода сохранили простые граждане. К примеру, один ранее снесенный памятник Сталину установил в своем дворе житель поселка Зире. Уже второе поколение этой семьи ухаживает за монументом Сталину, сказал Нуруллаев.

Коммунисты намерены обратиться в мэрию с просьбой восстановить ликвидированный правительством Народного фронта в 1992 году музей типографии «Нина» в котором печатали «Искру» - знаменитую газету российских большевиков.

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Азербайджанские коммунисты требуют вернуть советские памятники К 100-летию Октябрьской революции
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