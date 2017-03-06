О том, что российское информационное агентство Regnum является, по сути, армянским, в Азербайджане знают давно.

Теперь же про армянское нутро данного ресурса с возмущением заговорили и в самой России - настолько рьяно Regnum защищал интересы строительных боссов Якутска Гриши Ферояна и Смбата Саакяна в борьбе с мэром города Айсеном Николаевым.

«Вот свыше полугода многие гадают, почему вдруг против нашего градоначальника Айсена Николаева и его супруги Людмилы Николаевой ополчилось одно из самых крупных информационных агентств страны – Regnum? – пишет российское агентство «Монависта». - По данным компании «Медиалогия», в Топ-5 самых цитируемых российских информационных агентств за 2015 год вошли РИА Новости, ТАСС, Интерфакс, ИА Москва и ИА Regnum. Данные за 2016 год еще не подведены.

И чтобы такое солидное издание стало целенаправленно работать против мэра какого-то захудалого в глазах москвичей северного города – нужны какие-то особо веские причины.

Все публикации Regnum против Айсена и Людмилы Николаевых посвящены одной и той же теме – скандальному дому на проспекте Ленина в Якутске.

Неужели некая Элеонора Новгородова, лидер некоторых жителей данного дома, настолько могущественна, что смогла подключить пятое по влиятельности информагентство страны? Вы этому верите? Может, начнем изучение с самого Regnum?

СМИ сообщали, что 10 мая 2012 года долю в ИА Regnum приобрела кипрская компания, название и бенефициар которой предпочли не раскрывать. 11 мая 2012 года армянская еженедельная газета «Айацк» («Взгляд») сообщила, что новый владелец сетевого ресурса – гражданин Армении.

В данный момент ИА Regnum находится под контролем Сергея Руднова (наследника «Балтийской медиагруппы»). Модест Колеров, бывший начальник Управления президента России по межрегиональным и культурным связям, с декабря 2014 года снова стал главным редактором ИА Regnum».

Издание напоминает, что в мае 2016 года Колеров в своем интервью говорил: «Regnum было первым и до сих пор остается одним из считанных российских информационных агентств, которое определило Нагорному Карабаху место среди самостоятельных государств и сразу включило его отдельной строкой в «географическое меню» государств на своем сайте».

«Модест Колеров снова отличился своей откровенно проармянской настроенностью, - продолжает «Монависта». - Хотя и Колеров, и его издание из кожи лезут, чтобы показаться объективными да солидными, получается это очень плохо. Армянские следы проглядывают за каждым материалом, где хотя бы просто упоминаются Азербайджан или карабахский вопрос.

Значит, Regnum – армянское издание? Но при чем тут армяне и снесенный дом на проспекте Ленина?».

А при том, что в конфликте с главой администрации Якутска Айсеном Николаевым главную роль играет владелец ООО «Норд Спецстрой-1» Гриша Фероян.

«10 октября 2015 года Николаев поручил департаменту градостроительной политики мэрии принять меры и остановить незаконное строительство Ферояна, - пишет «Монависта». - Прокурорской проверкой было установлено, что Гриша Фероян и Рузанна Халатян, имея в общей собственности земельный участок по адресу проспект Ленина, 51 площадью 1558 кв.м, начали строительство без соответствующего разрешения.

Весь 2016 год шла война между Ферояном и Николаевым. 24 июня 2016 года Regnum вывесил материал, в котором обвинил главу администрации и его супругу в рейдерском захвате земли.

Прокуратура Якутска 5 ноября 2015 года обратилась в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с заявлением о привлечении ООО «Норд-Спецстрой-1» к административной ответственности. Суд 26 февраля 2016 года поддержал прокуратуру Якутска и признал ООО «Норд-Спецстрой-1» виновным с назначением наказания в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

После того как Фероян проиграл все последующие инстанции арбитражной тяжбы, 8 февраля 2017 года Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) принял иск мэрии Якутска о сносе незаконной стройки Ферояна. Рассмотрение назначено на 6 марта 2017 года.

Кроме Ферояна, в конфликт с Николаевым вступил также другой строитель - Смбат Саакян, который считается родственником президента «Нагорно-Карабахской Республики» (кавычки наши – haqqin.az) Бако Саакяна. А армянским владельцем Regnum, как утверждают, был именно человек из близкого окружения Саакяна, чтобы у Нагорного Карабаха был информационный канал влияния на политику России. Но и после формальной смены владельца Regnum остается фактически проармянским изданием, что и практически подтвердил в мае 2016 года Модест Колеров.

В Доме правительства № 1 утверждают, что Гриша Фероян в ноябре прошлого года пытался заручиться поддержкой руководства Республики Саха в войне против Айсена Николаева, но получил отказ.

Ответ, видимо, не замедлил последовать. 5 декабря 2016 года Regnum разместил большой материал, в котором говорится, что «главу Якутии Егора Борисова стоит не только отстранить от руководства республикой, но и привлечь к уголовной ответственности за политическую и экономическую коррупцию».

23 февраля 2017 года Пресненский суд Москвы отказал Айсену и Людмиле Николаевым в удовлетворении их иска против ИА Regnum».

Однако Николаевы не намерены на этом останавливаться и продолжат борьбу с проармянским информационным агентством.