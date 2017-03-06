Президент Грузии опасается за демократию в стране

Резонансные события вокруг самой рейтинговой грузинской телекомпании «Рустави 2» могут нанести серьезный удар по демократии, сказал президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Верховный суд Грузии 2 марта принял решение о передаче оппозиционного телеканала «Рустави 2» бывшему владельцу Кибару Халваши. Представители телеканала назвали это решение политически мотивированным и обжаловали его в Европейском суде по правам человека. В Страсбурге временно приостановили исполнение решения Верховного суда Грузии.

«Приостановив «Рустави 2», мы нанесем серьезный удар, во-первых, по грузинской демократии, во-вторых, по международному имиджу — некоторое время назад «Рустави 2» зафиксировал, что они являются проевроатлантическим и проевропейским каналом», — сказал Маргвелашвили в эфире телекомпании «Имеди».