В Пальмире убит российский разведчик

В Сирии при взятии Пальмиры погиб российский военнослужащий Артем Горбунов, который служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на комментарий жены военного «ВКонтакте».

Накануне супруга Горбунова прокомментировала запись о взятии Пальмиры и сообщила, что ее муж погиб 2 марта, попав в засаду.

CIT подтверждает информацию о службе Горбунова в 96-й бригаде разведки тем, что в ноябре 2016 года один из его друзей «ВКонтакте» опубликовал фотографию, снятую на плацу этой воинской части.