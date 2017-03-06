 

В Пальмире убит российский разведчик

 

В Сирии при взятии Пальмиры погиб российский военнослужащий Артем Горбунов, который служил в 96-й отдельной бригаде разведки, базирующейся в Нижнем Новгороде, сообщает исследовательская группа Conflict Intelligence Team со ссылкой на комментарий жены военного «ВКонтакте».

Накануне супруга Горбунова прокомментировала запись о взятии Пальмиры и сообщила, что ее муж погиб 2 марта, попав в засаду.

CIT подтверждает информацию о службе Горбунова в 96-й бригаде разведки тем, что в ноябре 2016 года один из его друзей «ВКонтакте» опубликовал фотографию, снятую на плацу этой воинской части.

774 просмотров


Старости
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации
Азербайджанский обсидиан защищает Путина от радиации очевидное-невероятное
Наша погода
Сегодня 9° / 3°
7 Март 12° / 4°
8 Март 12° / 3°
9 Март 13° / 4°

Наши деньги
1 USD   =   1.7548 AZN
1 EUR   =   1.8604 AZN
1 RUB   =   0.0301 AZN


Новостная лента

Банки продали в 10 раз меньше валюты, чем купили что за фигня?!
В Пальмире убит российский разведчик
Вертолет премьера Турции совершил экстренную посадку
Президент Грузии опасается за демократию в стране
Армянский Regnum пошел войной на Якутию Из-за Ферояна и Саакяна
Азербайджанские коммунисты требуют вернуть советские памятники К 100-летию Октябрьской революции
Патрушев отправился на консультации в Ереван
Остановит ли Трамп финансовую помощь Карабаху? реплика депутата
Мехрибан Алиева отказалась от своего мандата обновлено
Кто начал «апрельскую войну» накануне годовщины мини-войны
Парламентские выборы в Армении превратили в аукцион
Цены на мясо упадут Заявление Минсельхоза
Восемь замбийцев погибли в давке на раздаче бесплатной еды
Индийский авианосец «Вираат» могут превратить в отель
Лавров о встрече Путина и Эрдогана
Лавров обещает новую конвенцию по Каспию
Лавров уже ничего не обещает по Карабаху обновлено
Гасанов зарезал мужа сестры фото; видео
Мамедъяров о роли России в карабахском урегулировании
Грузия отказалась принимать беженцев из Европы
Армения предъявляет претензии на Нахчыван наша реакция
МИД Германии о напряженных отношениях с Турцией
В Казахстане арестован глава госкомитета
После общения с гаишниками скончался бакинский водитель Начато расследование; видео
Курды отрезали последнюю дорогу к отступлению ИГИЛ из Ракки