Нетаньяху: «Скажу Путину, что мы можем атаковать Иран…»

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассчитывает на встрече в Москве с президентом Владимиром Путиным поднять вопрос об иранском военном присутствии в Сирии, передает Интерфакс.

«В четверг я намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Москве. Одним из наиболее важных вопросов, который мы обсудим, будут попытки Ирана достичь соглашения с Сирией. С этим соглашением или без него Иран попытается обеспечить себе постоянное военное присутствие в Сирии как на земле, так и на море», — заявил израильский премьер.

По словам Нетаньяху, он намерен сказать Путину, что «решительно возражает против реализации этого плана и что Израиль, возможно, предпочтет атаковать».