 

Легендарный Давор Шукер: «Эльхана Мамедова – в исполком УЕФА!»

Автор: Эльмир Алиев 

Генеральный секретарь АФФА Эльхан Мамедов встретился в штаб-квартире Федерации футбола Хорватии с ее президентом, выдающимся в прошлом футболистом Давором Шукером  бронзовым призером чемпионата мира-1998, победителем Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества между двумя организациями. Также Эльхан Мамедов как кандидат в исполком УЕФА представил Шукеру свою предвыборную платформу.

«Здорово приехать в Хорватию и встретиться с Давором  моим большим другом,  цитирует генсека АФФА direktno.hr.  Я впервые посетил новое здание Федерации футбола Хорватии. Здесь очень красиво, я впечатлен. Я говорил с Давором о будущем сотрудничестве. Одним из крупнейших звеньев нашего партнерства, бесспорно, является Роберт Просинечки  главный тренер сборной Азербайджана, результатами которого мы очень довольны.

Было приятно поговорить с Шукером о моей кандидатуре в исполком УЕФА. Мы также много времени посвятили обсуждению развития молодых игроков. Хорватский опыт работы с молодежными и юношескими сборными может многому научить».

В свою очередь, Давор Шукер заявил, что Эльхан Мамедов  правильный выбор для УЕФА.

«Эльхан  человек, который любит футбол, живет футболом и работает 24 часа в сутки,  говорит президент Хорватской федерации.  Он отлично справляется со своей работой в Азербайджане, и я думаю, что он именно тот человек, который нужен УЕФА. Европейский футбол получит в лице Эльхана Мамедова настоящего футбольного профессионала».

Напомним, выборы в исполком УЕФА состоятся 5 апреля в Хельсинки на конгрессе УЕФА.

На восемь мест в исполкоме претендуют 13 кандидатов. В числе соперников Мамедова  серьезные претенденты, занимающие руководящие посты в своих федерациях: Збигнев Бонек (Польша), Кайрат Боранбаев (Казахстан), Джон Делани (Ирландия), Арманд Дука (Албания), Дэвид Гилл (Англия), Рейнхард Гриндель (Германия), Мариос Лефкаритис (Кипр), Карл-Эрик Нильссон (Швеция), Киран О'Коннор (Уэльс), Микеле Ува (Италия), Михаэль ван Прааг (Голландия) и Сервет Ярдымчы (Турция).

Ранее в Копенгагене Эльхан Мамедов представил свою платформу руководителям футбольных федераций Дании, Эстонии, Фарерских островов, Исландии, Латвии, Норвегии и Швеции.

Он также встречался с президентом Сербской футбольной федерации Славишей Кокезой.

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