Очередной мажор решил отличиться своим умением гонять на элитном авто по Москве. Казымбек Б. похвастался умением лавировать по столичным дорогам на скорости 238 километров в час, сообщает Ren.tv.

Запись сделана в салоне Ferrari. На видео запечатлено, как парень разгоняется до 238 километров в час.

Подписчики парня в Instagram поинтересовались, куда мажор так торопился. Однако парень заявил, что никуда особо не спешил, а просто катался.

Как стало известно, водительская история 20-летнего гонщика уже «украшена» десятками постановлений на штрафы за различные нарушения ПДД.