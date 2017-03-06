В России арестовали генерала МВД

Бывший заместитель главнокомандующего Внутренними войсками МВД России (в настоящее время Росгвардия) Вячеслав Варчук задержан и арестован судом по подозрению во взятке, сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн подтвердил агентству факт ареста Варчука.

«Это системная совместная работа по наведению порядка в ведомстве. Это касается и бывших руководителей, тех, кто не перешел в новую структуру», — подчеркнул он.

Информацию об аресте Варчука РБК подтвердил высокопоставленный собеседник в руководстве одного из силовых ведомств.