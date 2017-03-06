 

США назвали Грузию недемократической страной haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор 

В только что распространенном докладе Госдепа США о свободе слова в мире (по состоянию на 2016 год) под огнем критики оказалась, как ни странно, и Грузия. Аналитики внешнеполитического ведомства пришли к выводу, что свобода слова и СМИ остается серьезной проблемой в этой южнокавказской стране.

Местные наблюдатели, да и в правительственных кругах всерьез встревожены данной оценкой, поскольку в предыдущие годы американские отчеты были куда более оптимистичны. Ныне же в Вашингтоне накопилась куча претензий: там обеспокоены и давлением грузинских властей на независимые телекомпании, и неадекватностью защиты существующим законодательством свободы выражения и медиа, и тем, что власти уделяют недостаточное внимание этой проблеме.

По мнению экспертов, столь негативное восприятие Вашингтоном грузинской действительности вызвано главным образом, мягко говоря, скандальной ситуацией вокруг самого популярного телеканала «Рустави 2» (haqqin.az сообщал о том, как телеканал оказался под контролем правящей партии «Грузинская мечта»).

«Журналисты, НПО и международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу условий обеспечения медиа плюрализма», - говорится в связи с этим в докладе Госдепа США.

Госдеп искренне возмущен неспособностью грузинского парламента в течение трех лет избрать восемь членов совета реорганизации Общественного вещателя Грузии. Авторы доклады узрели в этом плохо скрытое желание властей протащить в совет своих людей.

И все это на фоне, как говорится в докладе, неприкрытого преследования лидеров неправительственных организаций и СМИ, тотальной незаконной слежки за гражданами, их произвольных задержаний, откровенного давления на судебную систему, недостаточного парламентского надзора за работой в правоохранительных органах.

Короче, Госдеп США высказал в отношении свобод в Грузии все то, что давно утверждают оппозиция и тот же «Рустави 2».

Не к добру все это…

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