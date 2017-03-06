Сегодня в грузинском районе Гардабани, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция протеста. Как сообщает АПА, в акции приняли участие жители близлежащих к КПП Вахтангиси сел (Вахтангиси, Назарли и Косалы), а также сел Садыхлы, Муганлы Агстафинского района.

Протестующие требуют решения проблем, искусственно созданных грузинской стороной.

В акции приняли участие более 25 граждан Азербайджана и Грузии.

Протестующие жалуются на то, что в последние месяцы водителей начали штрафовать на 1000 лари. Граждане Азербайджана Рафиг Мустафаев, Ровшан Юсубов, Джейхун Намазов, граждане Грузии Кямран Алиев и другие заявили, что сотрудники КПП Вахтангиси допрашивали их, интересовались, с какой целью едут в Азербайджан или Грузию, что везут с собой и когда планируют вернуться.

Было отмечено, что при обнаружении в баке управляемого ими автомобиля больше 10 литров бензина, им выписывали штраф в 1000 лари. Также в некоторых случаях жителям села, которые не могут отвечать на вопросы на русском и грузинском языках, не разрешали проходить через КПП.