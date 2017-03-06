Кочарян отказался от политики: «Это война кошельков»

Второй президент Армении Роберт Кочарян заявил, что не желает участвовать в нынешних политических процессах в республике.

«Имея полное представление о сложившихся реалиях, у меня нет никакого желания комментировать сегодняшние политические процессы, а тем более участвовать в них», — заявил в понедельник Кочарян в интервью своему сайту 2rd.am.

Он добавил, что считает конституционную реформу 2015 года большой ошибкой с долгосрочными негативными последствиями для Армении.

По его словам, на предстоящих выборах идеологическая борьба не будет иметь какого-нибудь значения, и опубликованные территориальные списки – лучшее тому подтверждение.

«Это будет война кошельков в атмосфере нетерпимости. Тем более что множество избирателей оказались в таком тяжелом социальном положении, что, по всей вероятности, не смогут отказаться от денег и, наверное, примут участие в аукционе голосов. К сожалению, нетрудно догадаться, к чему все это приведет», — сказал Кочарян.